Португалия: новый обязательный документ при продаже недвижимости

Совладелец, заключивший договор о продаже доли, собственником которой он является, должен попросить администратора кондоминиума выдать письменное заявление, содержащее все сборы кондоминиума, включая долги.

Декларация является обязательным актом или заверенным частным документом об отчуждении соответствующей доли.

Таким образом, для целей заключения договора купли-продажи доли, собственником которой он является, совладелец должен потребовать от администратора выдачи письменного заявления, включающего:

- сумму всех действующих сборов кондоминиума по отношению к доле с указанием их характера, соответствующих сумм и условий оплаты, а также

- сумма долгов, если таковые имеются, их характер, даты возникновения и погашения.

После запроса декларация должна быть выдана администратором в течение максимум 10 дней с момента запроса.

Без заявления, акта или удостоверенного частного документа об отчуждении доли право собственности не может быть оформлено.

Как правило, ответственность за существующую задолженность оценивается по времени, когда она должна была быть погашена.

Однако покупатель может прямо заявить, что он отказывается от заявления администратора, принимая на себя ответственность за любой долг продавца перед кондоминиумом. Это заявление также должно быть включено в акт или заверенный частный документ, дающий право на отчуждение.

Независимо от их характера, суммы, составляющие плату за кондоминиум, подлежащую уплате после передачи доли, лягут на нового владельца.