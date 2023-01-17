Португалия: новый отель с большой историей

Новый отель Estoril Vintage расположен на вершине утеса с видом на море и открыт с августа прошлого года. Отель стал результатом преобразования светского семейного дома, построенного в 1917 году дальновидным бизнесменом Альфредо да Силва, который был связан с промышленным развитием страны и дал название улице, на которой расположен отель.

Новый отель с более чем 100-летней историей хочет предложить всем гостям действительно оригинальные впечатления. По этой причине были разработаны две программы для знакомства с самыми красивыми пейзажами и памятниками города Синтра, расположенного всего в нескольких минутах от отеля Estoril Vintage.

Изюминкой программы «История любви и гламура» является посещение символического парка и дворца Пена в Синтре. В пакет также входит проживание в отеле на одну ночь, завтрак, личный водитель во время тура, перекус на обратном визите и возможность раннего заезда и позднего выезда.

Программа «Больше истории, больше любви и больше гламура» включает доступ ко всем паркам Синтры с посещением Национального дворца Пена, Мавританского замка, Национального дворца Синтры, Национального дворца и садов Келуш, парка и дворца Монсеррат и монастыря капуцинов. Пакет также включает три ночи проживания, ежедневный перекус в ресторане или на веранде отеля и возможность раннего заезда и позднего выезда.

Оба предложения были разработаны для популяризации культурного и архитектурного наследия Синтры и доступны в течение всего года, кроме июля, августа и сентября.