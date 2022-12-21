Португалия: новый план медобслуживания пожилых людей

«Подписка на План медицинского обслуживания 65+ может быть оформлена сразу же в участвующих аптеках в Лиссабоне или в Интернете, а охваченные граждане могут пользоваться услугами с января 2023 года», - говорится в заявлении муниципалитета.

Информация и регистрация доступны на сайте по ссылке.

Объявление о начале процесса регистрации бесплатного медицинского плана «Лиссабон 65+» произошло через день после одобрения предложения совета Муниципальной ассамблеей Лиссабона.

По данным городского совета Лиссабона, план медицинского обслуживания «охватывает 130 000 человек из Лиссабона в возрасте старше 65 лет, которые получат бесплатные телеконсультации 24 часа в сутки, медицинскую помощь на дому в случае необходимости и транспорт скорой помощи».

Наиболее уязвимые граждане Лиссабона, а их около 5000, пользующихся надбавкой солидарности для пожилых людей, могут воспользоваться «еще более расширенным спектром услуг» в партнерстве с Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, с бесплатным доступом к консультациям различных направлений.

В их число входят офтальмология и стоматология, в том числе бесплатное распределение очков и зубных протезов, а также полное возмещение расходов на лекарства и других социальных пособий.

По словам мэра Лиссабона, этот план здравоохранения призван дать муниципалитету возможность «оказать помощь в то время, когда люди действительно в ней нуждаются и когда они не находят ответа».

План здравоохранения, который должен быть реализован в 2023, 2024 и 2025 годах, предусматривает бюджет около 1,5 миллиона евро в год, из которых 600 тысяч евро будут использованы для обеспечения телеконсультаций и услуг по уходу на дому.