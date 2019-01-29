Португалия: новый рейс из Фару

Вторник, 29 Январь 2019 Португалия Португалия

Португалия: новый рейс из Фару

Бюджетная авиакомпания Ryanair объявила о создании нового маршрута.

Рейс свяжет столицу Алгарве Фару с французским Бордо и будет осуществляться два раза в неделю начиная с июля с.г.

«Эта новая услуга станет четвертой новинкой, которую Ryanair представит в Алгарве следующим летом, наряду с другими фантастическими направлениями, такими как Берлин, Лондон (аэропорт Саутенд) и Милан (аэропорт Бергамо)», - цитирует Андрея Кунья, менеджер по продажам и маркетингу Ryanair в Португалии.

В настоящее время ирландский авиаперевозчик предлагает 37 маршрутов из аэропорта Фару.

Отметим, что в период с апреля по июнь 2019 года в европейской туристической сети действует промо-акция на билеты Ryanair со скидками до 20%.

Напомним, что с ноября 2018 г. пассажиры, путешествующие на Ryanair, должны оплачивать ручную кладь. Бюджетная авиакомпания начала взимать 8 евро за багаж весом 10 кг и 25 евро - за багаж весом 20 кг.

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