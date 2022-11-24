Португалия: новый рекорд Роналду

До того, как Криштиану Роналду со сборной Португалии дебютировал на чемпионате мира по футболу в Катаре, он установил новый рекорд, достигнув 500 миллионов подписчиков в Instagram.

«Моя жизнь, карьера и мысли - ими я всегда делился с вами. Вы часть моей истории, и все вместе мы так многого достигли. Больше, чем я мог мечтать. В каждом посте, в каждом мгновении - ваша поддержка. Спасибо!», - написал футболист в честь достижения этой вехи.

Криштиану Роналду является самым популярным человеком в Instagram с 500 миллионами подписчиков.

Он вплотную приблизился к брендовому аккаунту Instagram, который имеет 557 миллионов подписчиков.