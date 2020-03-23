Португалия: новый режим временного увольнения

Сотрудники компаний, деятельность которых была приостановлена либо пострадавших вследствие кризиса теперь могут перейти на специальный режим временного увольнения (regime de lay-off). Такие работники смогут получать 70% размера зарплаты от службы Segurança Social и будут освобождаться от уплаты IRS.



При этом, выплаты не должны быть меньше 635 евро, но не будут превышать 1905 евро (трех размеров минимальной зарплаты). За сотрудниками остается обязанность выплачивать социальную ставку в 11 % (taxa social única), от уплаты IRS они освобождаются.



Меру называют одной из самых действенных против финансовых затруднений компаний на фоне эпидемии коронавируса. Под действие закона подпадают фирмы, созданные не менее года назад, приостановившие деятельность либо претерпевающие убытки от 40% и более прибыли за последние 2 месяца.



Финансовая поддержка работников таких компаний службой Segurança Social может длиться от месяца до полугода.