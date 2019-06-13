Португалия: новый способ сообщить о чрезмерном производстве пластика

Четверг, 13 Июнь 2019 Португалия Португалия

Португалия: новый способ сообщить о чрезмерном производстве пластика

DECO призывает отправлять фото на специальную электронную почту.

Ассоциация по защите прав потребителей Португалии (Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor) призывает жителей страны сообщать о чрезмерном производстве и использовании различными компаниями пластиковой продукции и упаковки. Для этих целей они создали специальную электронную почту Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. на которую предлагается отправлять фотографии с изображениями большого объема пластикового мусора. Также Ассоциация призывает делиться фото в соцсетях с хэштегом #plasticoamais.

Фотографии DECO будет отправлять тем компаниям, которые его производят. В заявлении говорится, что производителей попросят перейти к продукции и упаковке из альтернативных материалов. По мнению представителей Ассоциации «небольшой поступок потребителя может помочь изменить поведение компании».

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