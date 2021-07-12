Португалия: новый учебный год начнется 14 сентября

Учащиеся государственных школ возвращаются в школу в период с 14 по 17 сентября.

Первый период длится до 17 декабря, вторая часть учебного года длится с 3 января по 5 апреля 2022 года, а третий период начинается 19 апреля с датами окончания. учебного года дифференцированно в зависимости от школьного уровня учащихся.

Таким образом, ожидается, что учащиеся 9, 11 и 12 классов закончат обучение 7 июня, а учащиеся 5–10 классов должны завершить учебный год 15 июня. Для дошкольников и учащихся 1-го цикла учебный год длится до конца июня.

Министерство образования также определило периоды школьных каникул. В дошкольном, начальном и среднем образовании период рождественских каникул назначен на период с 20 по 31 декабря 2021 г., при этом вторые каникулы в школе запланированы на 28 февраля и 2 марта 2022 г., а последние каникулы - с 6 по 18 апреля следующего года.

Родители и ученики были также проинформированы о датах предстоящих экзаменов.