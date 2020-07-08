Португалия: новый вид финансовой поддержки

Речь идет о «чрезвычайной поддержке (apoio extraordinário) работников, у которых нет доступа к какому-либо инструменту или механизму социальной защиты либо социальной поддержке, созданной в рамках исключительных и временных мер для реагирования на эпидемию SARS-CoV-2», говорится в документе. Размер финансовой помощи, которая будет предоставляться в период с июля по декабрь с.г., составит 438,81 евро (что эквивалентно индексанту социальной поддержки, IAS).

При этом претендовать на выплаты могут работники, не охваченные каким-либо видом социальной защиты: как наемные работники (trabalhadores por conta de outrem), которые прекратили деятельность, так и самозанятые работники (trabalhadores independentes), которые не отчисляют в Segurança Social, но столкнулись с прекращением, сокращением или приостанавлением трудовой деятельности либо спадом объема предоставляемых услуг, как минимум, на 40%. Соответственно, требуется предоставить документ, подтверждающий потерю дохода, либо заявить об этом «под личную ответственность» (declaração sob compromisso de honra).

В обмен на предоставленную помощь бенефициары обязуются производить отчисления в Segurança Social в течение 30 месяцев после окончания предоставления поддержки (декабрь 2020 г.). При этом размер взносов в SS самозанятых лиц будет рассчитываться на основе величины финансовой поддержки (valor de incidência do apoio - 438,81 евро).

Но и в течение непосредственно периода поддержки (июль – декабрь 2020 г.) выплачивать взносы им придется, но в значительно меньшем размере: размер отчислений самозанятых лиц будет составлять 1/3 от суммы взноса, рассчитанного на основе valor de incidência do apoio - 438,81 евро, а остаток (т.е. 2/3, без начисления пени за просрочку) должен быть выплачен в течение 12 месяцев с момента окончания поддержки (декабрь 2020 г.).

На финансирование указанной меры из государственного бюджета выделено порядка 38 млн евро.

Напомним, что в мае с.г. Министерством труда, солидарности и социального обеспечения во главе с Аной Мендеш Годинью была создана двухмесячная поддержка в размере 219,40 eвро (половина IAS) в месяц, максимальным сроком на два месяца (т.е. «потолок» выплат составляет 438,80 евро), рассчитанная на самозанятых работников, которые остались за бортом других мер помощи, поскольку работали первый год и выбрали режим освобождения от взносов в SS (isenção). Взамен их обязали продолжать работать и отказаться от освобождения, т.е. потребовали производить отчисления (с реального заработка, но минимум 20 евро в месяц даже при его отсутствии) в течение 24 месяцев после прекращения поддержки (июнь 2020 г.).

Адвокат по трудовым вопросам в бюро Antis da Cunha ECIJA Педру да Китерия Фария назвал эту поддержку своего рода «кредитом» работникам. «Мне кажется, что это не реальная поддержка, а своего рода кредит, поскольку даже если взносы будут выплачиваться в минимальной сумме (20 евро в месяц) в течение 24 месяцев, в итоге они составят 480 евро (20 евро х 24 месяца), т.е. по-любому SS вернет свои деньги», - полагает юрист.