Португалия: новый вид помощи для работающих по recibos verdes

Документ представляет собой первую поправку к Декрету-закону № 20/2020 от 1 мая, которая изменяет «исключительные и временные меры, связанные с пандемией Covid-19».

Согласно ст. 26 Lei n.º 31/2020, опубликованного в Diário da República 11 августа, самозанятые работники, которые одновременно работают по найму (por conta de outrem) и не получают, по этому режиму, более чем 438,81 евро в месяц (размер IAS), также имеют право на чрезвычайную поддержку в результате снижения экономической активности (apoio extraordinário à redução da atividade económica, AERA). Ранее лица, совмещающие работу по найму с независимой деятельностью, не имели права на получение помощи.

Напомним, что AERA, созданная в марте с.г., предназначена для самозанятых работников, которые находятся в подтвержденной ситуации прекращения своей деятельности или деятельности соответствующего сектора из-за пандемии Сovid-19, а также на тех, у которых выручка упала, как минимум, на 40%.

При этом падение выручки не менее чем на 40% должно быть зарегистрировано за 30 дней до подачи прошения в Segurança Social. Показатели выручки сравниваются со среднемесячным значением за два месяца до этого периода или с тем же периодом предыдущего года или средним значением за весь период деятельности для тех, кто начал работать на себя менее 12 месяцев назад.

Для получения AERA, размер которой варьирует от 219,4 евро (половина IAS) до 635 евро (минимальная национальная заработная плата), работники обязаны выплачивать взносы в SS в течение, как минимум, трех месяцев подряд или шести в совокупности на протяжении, как минимум, последних 12 месяцев.

В свою очередь, самозанятые работники, освобожденные от уплаты взносов или начавшие работать менее 12 месяцев назад, имеют право на получение поддержки в размере до 219,4 евро с 8 мая.

Остается добавить, что самозанятые работники, совмещающие деятельность с наемным трудом на указанных выше условиях, также имеют право на AERA начиная с этой даты (8 мая).