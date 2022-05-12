Португалия: новый закон о кондоминиумах

Данный документ пересматривает Режим горизонтальной собственности (Regime da propriedade horizontal), внося поправки в Código Civil - Гражданский кодекс (ГК), Decreto-Lei n.º 268/94, de 25 de outubro (Декрет-закон № 268/94 от 25 октября) и Código do Notariado (Нотариальный кодекс).

В целом, данные изменения призваны облегчить управление кондоминиумами – многоквартирными домами.



Расскажем об основных новшествах

При продаже квартиры требуется декларация из кондоминиума.

(Правовая база: Artigo 3.º da Lei n.º 8/2022, de 10 de janeiro - поправка к ГК; ГК дополняется Artigo 1424-А.º («Responsabilidade por encargos do condomínio»)

Если вы намереваетесь продать свою недвижимость, то - для заключения договора купли-продажи - должны попросить администратора кондоминиума выдать письменную декларацию, в которой должны значиться:

- сумма действующих сборов кондоминиума (declaração de encargos do condomínio) в отношении вашей квартиры - с указанием их характера, соответствующих сумм и сроков платежа;

- возможные долги перед кондоминиумом - с указанием их характера, соответствующих сумм и дат регистрации и погашения.

Указанная декларация должна быть выдана администратором кондоминиума в срок не более десяти календарных дней с момента соответствующего запроса собственником квартиры.

Кроме того, эту декларацию необходимо будет предъявить при продаже квартиры, и она представляет собой обязательный инструктивный документ при подписании государственного нотариального акта (escritura) или заверенного частного документа о продаже квартиры (documento particular autenticado que titule a alienação da fração), за исключением если покупатель прямо не заявит (в escritura или documento particular), что данная декларация ему не нужна. В этом случае покупатель принимает на себя ответственность за любую задолженность продавца перед кондоминиумом.

При наличии декларации ответственность по имеющимся долгам определяется исходя из сроков их погашения и лежит на прежнем хозяине.

В свою очередь, суммы, составляющие плату за кондоминиум, независимо от их характера, подлежащие уплате после продажи передачи квартиры, являются обязанностью нового собственника.

Расходы на сохранение общих частей кондоминиума - кто несет ответственность

(Правовая база: Artigo 2.º da Lei n.º 8/2022, de 10 de janeiro - внесение поправок в Artigo 1424.º ГК)

В новом законе также уточняется, кто несет ответственность за оплату расходов, необходимых для сохранения и использования общих частей (partes comuns) кондоминиума, а также счетов, связанных с оплатой услуг, представляющих общий интерес. Таким образом, эти расходы являются обязанностью совладельцев-собственников (condóminos proprietários) на момент вынесения решений (deliberações), если не указано иное. Расходы также должны быть оплачены в соответствии со стоимостью квартиры каждого condómino.

Это означает, например, что condómino не несет ответственности за оплату cтроительных работ в общих частях здания (obras em partes comuns), если он не был собственником квартиры на дату принятия deliberação.



Созыв собраний совладельцев может осуществляться по электронной почте

(Правовая база: Artigo 2.º da Lei n.º 8/2022, de 10 de janeiro - внесение поправок в ст. 1432.º ГК).

Теперь уведомления (convocatórias) о собраниях кондоминиумов (assembleias de condóminos) можно также отправлять по электронной почте. Чтобы начать получать уведомления таким образом, вам необходимо будет выразить свое желание на предыдущем собрании кондоминиума и указать свой адрес электронной почты. Данное волеизъявление должно быть зафиксировано в протоколе с указанием соответствующего адреса электронной почты (e-mail).

В вышеуказанной ситуации совладелец должен отправить тем же способом (по e-mail) квитанцию ​​о получении соответствующего электронного письма-уведомления.

Отметим, что ранее уведомления производились только заказным письмом (отправленным не менее чем за 10 дней) или путем вручения квитанции, в которой condómino должен был расписаться.

Решения должны быть сообщены всем отсутствующим совладельцам

(Правовая база: Artigo 2.º da Lei n.º 8/2022, de 10 de janeiro - внесение поправок в Artigo 1432.º ГК)

Cогласно п. 9 ст. 1432 ГК, решения, принятые на собраниях кондоминиумов должны быть сообщены всем отсутствующим совладельцам в течение 30 дней заказным письмом с уведомлением о получении или по электронной почте, и в этом случае применяются вышеуказанные положения.

Молчание совладельцев рассматривается как одобрение решения, сообщенного в соответствии с условиями п. 9.

Собрания кондоминиумов - в режиме видеоконференции

(Правовая база: Artigo 5.º da Lei n.º 8/2022, de 10 de janeiro, вносящая поправку в Decreto-Lei n.º 268/94, de 25 de outubro; Decreto-Lei n.º 268/94, de 25 de outubro дополняется статьей 1.º-A («Assembleia de condóminos por meios de comunicação à distância»)

Администрация может выбрать проведение собраний кондоминиумов в режиме видеоконференции или должна делать это всякий раз, когда данный вариант запрашивается большинством совладельцев. В случае наличия совладельца, который не может участвовать в собраниях-онлайн, необходимо сообщить об этом администрации для обеспечения необходимыми техническими средствами.

Протоколы собраний совладельцев - обязательны

(Правовая база: Artigo 4.º da Lei n.º 8/2022, de 10 de janeiro, вносящая поправки в artigos 1.º, 3.º, 4.º и 6.º Decreto-Lei n.º 268/94, de 25 de outubro)

Закон предусматривает, что по результатам собраний совладельцев должны обязательно составляться протоколы (atas das assembleias de condómino). В протоколе должны содержаться основные вопросы, затронутые на собрании, а также указаны дата и место проведения, список присутствующих и отсутствующих совладельцев, а также принятые решения и резолюции. Наконец, протокол должны подписать все присутствующие. Это можно сделать с помощью электронной или собственноручной подписи.

У администраторов кондоминиума теперь больше обязанностей

(Правовая база: Artigo 2.º da Lei n.º 8/2022, de 10 de janeiro - внесение поправок в Artigo 1436.º ГК)

Управление общими частями (partes comuns) здания является обязанностью как администратора кондоминиума, так и собрания кондоминиума (assembleia dos condóminos).

Также новый закон предусматривает новые функции для администратора кондоминиума, такие как:

- контролировать наличие общего резервного фонда (fundo comum de reserva);

- требовать от совладельцев выплаты их доли (quota) в утвержденных расходах, включая причитающиеся законом проценты и денежные санкции, установленные правилами кондоминиума или решением собрания;

- исполнять решения собрания (которые не были оспорены) в срок не более 15 рабочих дней или в установленный для этого срок (за исключением случаев невозможности, обоснованной должным образом);

- информировать - не реже одного раза в шесть месяцев (письменно или по электронной почте) - совладельцев о развитии любого судебного процесса, арбитражного процесса, судебного запрета, процедуры административного правонарушения или административной процедуры (за исключением случаев, подлежащих судебной секретности, например);

- выдавать - в течение максимум десяти дней - декларацию о расходах и долгах совладельца, по его требованию;

- принимать участие во всех нештатных ситуациях, немедленно созывая внеочередное собрание совладельцев;

- представить не менее трех смет из разных источников для выполнения чрезвычайных работ по консервации или тех, которые представляют собой новшество, которое должно быть выполнено в здании или в группе зданий, когда речь идет о решении собрания кондоминиума.

Эти новые функции администратора кондоминиума добавляются к существующим, которые включают, например, созыв собрания совладельцев, подготовку бюджета доходов и расходов на каждый год, сбор доходов и оплату общих расходов.

Если администратор кондоминиума не выполняет свои обязанности, он может быть привлечен к гражданско-правовой ответственности, а также возможной уголовной ответственности (если применимо).