Португалия: новый закон снизил штрафы

Пятница, 23 Июнь 2023 Португалия Португалия

Португалия: новый закон снизил штрафы

Президент утвердил лимит штрафов за неуплату дорожных сборов.

Новый режим снижает размер штрафа до минимальной суммы, соответствующей пятикратному размеру платы за проезд и не менее 25 евро и не более 50 евро.

23 июня президент республики обнародовал указ, устанавливающий ограничение на административные правонарушения за неуплату дорожных сборов.

Основная идея состоит в том, что правонарушения, совершенные одним и тем же транспортным средством, на одной дороге и в один и тот же месяц, будут иметь максимальную стоимость, эквивалентную одному административному правонарушению.

Стороны хотят остановить чрезмерные штрафы за неуплату дорожных сборов.

Если правонарушения совершены одним и тем же агентом, в том же месяце, с использованием одного и того же транспортного средства и на одной и той же дорожной инфраструктуре, «максимальный размер штрафа соответствует штрафу за одно нарушение».

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