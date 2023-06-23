Португалия: новый закон снизил штрафы

Новый режим снижает размер штрафа до минимальной суммы, соответствующей пятикратному размеру платы за проезд и не менее 25 евро и не более 50 евро.

23 июня президент республики обнародовал указ, устанавливающий ограничение на административные правонарушения за неуплату дорожных сборов.

Основная идея состоит в том, что правонарушения, совершенные одним и тем же транспортным средством, на одной дороге и в один и тот же месяц, будут иметь максимальную стоимость, эквивалентную одному административному правонарушению.

Стороны хотят остановить чрезмерные штрафы за неуплату дорожных сборов.

Если правонарушения совершены одним и тем же агентом, в том же месяце, с использованием одного и того же транспортного средства и на одной и той же дорожной инфраструктуре, «максимальный размер штрафа соответствует штрафу за одно нарушение».