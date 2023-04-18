Португалия: нулевой налог на продукты вступил в силу

Вторник, 18 Апрель 2023 Португалия Португалия

Португалия: нулевой налог на продукты вступил в силу

Начиная с 18 апреля потребители будут покупать основные продукты дешевле, чем раньше.

Более 40 продуктов питания при оплате освобождены от НДС в соответствии с соглашением, подписанным между правительством и Португальской ассоциацией дистрибьюторских компаний (APED) и Конфедерации фермеров Португалии (CAP), чтобы попытаться снизить и стабилизировать цены на продукты питания.

«Я думаю, что мы все добросовестно подписали соглашение, мы все привержены делу, и мы все сможем следить за воздействием этой меры каждый раз, когда мы идем за покупками», - подчеркнул в понедельник премьер-министр Антониу Кошта.

По его мнению, если все три стороны приложат усилия, то можно будет добиться замедления инфляции.

Генеральный директор APED Гонсало Лобо Хавьер заверил, что «корзина будет продвигаться в магазинах и привлечет должное внимание, а тысячи продуктов с нулевым НДС будут должным образом идентифицированы в магазинах».

Также предполагается, что охватываемые продукты будут усиленно рекламироваться.

Министр финансов Фернандо Медина гарантировал, что сумма неуплаченного налога на добавленную стоимость «окажется в карманах» португальцев. По его подсчетам, на продуктовом наборе стоимостью 200 евро покупатель сэкономит 12 евро.

Министр надеется, что некоторые продукты даже «не вернутся к прежним ценам».

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