Португалия: нулевой налог на продукты вступил в силу

Более 40 продуктов питания при оплате освобождены от НДС в соответствии с соглашением, подписанным между правительством и Португальской ассоциацией дистрибьюторских компаний (APED) и Конфедерации фермеров Португалии (CAP), чтобы попытаться снизить и стабилизировать цены на продукты питания.

«Я думаю, что мы все добросовестно подписали соглашение, мы все привержены делу, и мы все сможем следить за воздействием этой меры каждый раз, когда мы идем за покупками», - подчеркнул в понедельник премьер-министр Антониу Кошта.

По его мнению, если все три стороны приложат усилия, то можно будет добиться замедления инфляции.

Генеральный директор APED Гонсало Лобо Хавьер заверил, что «корзина будет продвигаться в магазинах и привлечет должное внимание, а тысячи продуктов с нулевым НДС будут должным образом идентифицированы в магазинах».

Также предполагается, что охватываемые продукты будут усиленно рекламироваться.

Министр финансов Фернандо Медина гарантировал, что сумма неуплаченного налога на добавленную стоимость «окажется в карманах» португальцев. По его подсчетам, на продуктовом наборе стоимостью 200 евро покупатель сэкономит 12 евро.

Министр надеется, что некоторые продукты даже «не вернутся к прежним ценам».