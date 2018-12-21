Португалия: Нуну Пинту приостановил карьеру из-за рака
Португальский защитник «Виктории» из Сетубала Нуну Пинту приостановил карьеру из-за рака.
О своей болезни игрок сообщил на специально собранной конференции. У Пинту диагностирована лимфома, являющаяся злокачественной опухолью, пишет news.sportbox.ru.
В знак поддержки футболиста болельщики клуба вывесили огромный баннер на последнем матче Кубка Португалии с «Брагой» и скандировали его имя.
Напомним, что в 2014 году Пинту в составе «Таврии» выступал в украинской премьер-лиге.