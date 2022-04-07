Португалия: нуждающиеся семьи получат помощь

Дотация предназначена для семей, которые в марте 2022 года воспользовались тарифом на социальную энергию.

Выделение поддержки происходит автоматически, при этом платеж производится на банковский счет «для большей скорости», объясняет Segurança Social.

Поэтому всем, кто воспользовался тарифом на социальную энергию в марте, нужно убедиться, что их номер банковского счета зарегистрирован в Segurança Social Direta.

В марте 2022 года 762 320 домохозяйств пользовались социальным тарифом на электроэнергию.

С учетом того, что поддержка составляет 60 евро, она обойдется государственной казне в 45,73 млн евро.

Статистика социальных тарифов на электроэнергию показывает, что Лиссабон и Порту являются двумя районами, где сосредоточено наибольшее количество бенефициаров (более 157 и 143 тысяч семей).

За ними следуют Брага и Сетубал, где проживает около 64 тысяч человек.

По сравнению с февралем число получателей социального тарифа на электроэнергию увеличилось на 2370 человек.