Португалия: нужен ли переход на летнее и зимнее время?

Четверг, 16 Август 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: нужен ли переход на летнее и зимнее время?

Европейская комиссия запустила онлайн-опрос, чтобы узнать, согласны ли европейцы с переходом на летнее время.

С 2001 года страны Европейского союза (ЕС) были вынуждены переводить часы два раза в год: в последнее воскресенье марта и в последнее воскресенье октября. Таким образом, год европейцев разделен между летним временем и зимним временем, так называемым «нормальным».

Причины создания летнего времени - энергосбережение, снижение вероятности дорожно-транспортных происшествий и лучшее использование свободного времени из-за большего количества часов естественного света ежедневно.

Но не все с этим согласны. Некоторые государства-члены, депутаты Европарламента и европейские граждане даже требуют окончательного отказа от перевода часов. Сторонники этого предложения утверждают, что выгоды нынешнего режима переоценены и что перевод часов создает пагубные последствия для привычек сна.

В частности, Финляндия призвала положить конец шестимесячному переходу, и Литва призвала пересмотреть существующую систему с учетом региональных и географических различий.

Европейская комиссия открыла общественный опрос, который продлится до 16 августа, чтобы выяснить, действительно ли европейцы согласны с переходом на летнее время. Ответы даются онлайн, и, как только результаты будут определены, появятся две альтернативы: либо переход на летнее время сохранится, либо странам предоставят возможность выбрать свой путь: сохранять летнее время или отказываться от него.

Однако исследования показывают, что если в каждой стране будет разное расписание, производительность будет снижаться. Кроме того, транснациональная торговля будет дороже, возникнут проблемы в области транспорта и связи. Руи Агостинью, директор Астрономической обсерватории Лиссабона, соглашается и утверждает, что «изменение времени должно быть сделано ровно в тот же момент в разных государствах-членах Европейского Союза». «Это нельзя сделать кто как

захочет. Единая система важна для всех видов деятельности, связанных с транзакциями, коммуникациями, транспортными графиками и многими другими сферами», - отмечает он.

Руи Агостинью считает, что благодаря долготе и широте Португалии летнее время выгодно. «Мы получаем больше солнечного света в конце дня, чтобы заниматься деятельностью после работы или в школе», - объясняет он. Поэтому Агостинью говорит, что Португалия «должна поддерживать переключение между нормальным и летним временем».

Что касается остальной Европы, Руи Агостинью утверждает, что «это зависит от широт».

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