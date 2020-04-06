Португалия: нужна ли декларация для поездок в пасхальный период

Понедельник, 06 Апрель 2020 Португалия Португалия

Португалия: нужна ли декларация для поездок в пасхальный период

Разъяснения представил премьер-министр Антониу Кошта.

Они касаются постановления правительства, регулирующего продление чрезвычайного положения в Португалии еще на 15 дней, которое запрещает выезжать за пределы муниципалитета проживания в пасхальный период, с 9 по 13 апреля.

Во время выступления перед журналистами Антониу Кошта спросили о необходимости наличия у тех, кто работает, декларации о том, что они могут перемещаться между муниципалитетами в период с 9 по 13 апреля.

«Да, у работающих людей должна иметься декларация. На чипе нашего удостоверения личности есть адрес места жительства, и к нему имеют доступ представители сил безопасности. Поэтому при поездках на рабочее место в другой муниципалитет у работников должен быть документ, в котором указано, где они работают», - пояснил глава правительства.

Адвокатское бюро PRA приводит примерный образец декларации, которая должна быть напечатана на фирменном бланке предприятия.

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