Португалия: нюансы помощи самозанятым работникам

Речь идет о чрезвычайной финансовой поддержке в связи с сокращением экономической деятельности (apoio extraordinário por redução de atividade), предоставляемой самозанятым работникам, более известным как trabalhadores a recibos verdes.

Напомним, что первоначально опубликованный Decreto-Lei n.º 10-A/2020 de 13 de março предусматривал, что для доступа к помощи «самозанятые работники должны находиться в подтвержденной ситуации ПОЛНОГО прекращения своей деятельности или деятельности соответствующего сектора в результате пандемии COVID-19», подразумевающей выставление счетов-фактур «по нулям».

Затем Decreto-Lei n.º 12-A/2020 de 6 de abril расширил возможность получения вышеуказанной помощи на самозанятых работников, которые зафиксировали падение выручки, как минимум, на 40% в течение 30 дней, предшествующих запросу, по сравнению со среднемесячным значением выручки, полученным за два месяца непосредственно до этого периода, либо с аналогичным периодом прошлого года.

Также Decreto-Lei n.º 12-A/2020 de 6 de abril изменил саму сумму финансовой поддержки, введя две шкалы:

- первая шкала - для тех, у кого сумма дохода, зарегистрированного в качестве базового для выплаты отчислений в SS (base de incidência contributiva), меньше 658,25 евро (1,5 IAS), размер помощи равен этой base de incidência contributiva, с максимальным лимитом 438,81 евро в месяц (1 IAS);

- вторая шкала - для тех, у кого base de incidência contributiva равна или превышает 658,25 евро, размер помощи равен 2/3 этой base de incidência contributiva, с максимальным лимитом в одну национальную минимальную заработную плату (635 евро).

И вот теперь Decreto-Lei n.º 14-F/2020 de 13 de abril вновь изменил размер помощи для работников, у которых зафиксировано падение выручки, как минимум, на 40%. Теперь, согласно п. 8 ст. 26, он пропорционален соответствующему снижению выручки, выраженному в процентах.

К примеру, в случае самозанятого работника, который, согласно вышеупомянутым правилам, имел бы право на 635 евро, при падении выручки на 50% помощь составит 317,5 евро (50% от 635 евро).

Напомним, что поддержка предоставляется только тем самозанятым работникам, которые делали взносы в SS в течение, как минимум, 3 месяцев подряд или 6 месяцев, в общей сложности, на протяжении последних 12 месяцев.

На аналогичную помощь имеют право также управляющие учредители (sócios-gerentes) микропредприятий, у которых нет наемных сотрудников и годовой оборот которых в последнем году не превышал 60 тыс. евро.

Отметим, что финансовая поддержка вначале предоставляется на один месяц, но срок может быть продлен на срок до 6 месяцев.

Правительство гарантирует, что поддержка самозанятым работниками, которые находятся в ситуации полного прекращения своей деятельности, будет выплачена уже в конце апреля месяца, но для этого нужно было запросить ее на сайте Segurança Social Direta (SSD) до 15 апреля.

Напомним, что 1 апреля самозанятые работники получили электронные письма со ссылкой (link) на доступ к SSD. По этой ссылке их просили подтвердить прошение на чрезвычайную поддержку, а затем «заявить», под свою ответственность (sob compromisso de honra), что они находятся в ситуации «paragem total da actividade». После выполнения этих шагов прошение считалось поданным.

В то же время, дата выплаты тем, у кого падение дохода составило не менее 40%, пока неизвестна, поскольку формуляр может быть подан только начиная с 20 апреля.