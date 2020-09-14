Португалия: нюансы страхования жизни

Cогласно ей, страховые компании и некоторые банки, такие как Bankinter, увеличили предоставление полисов страхования жизни, связанных с жилищным кредитованием (seguros de vida, associados ao crédito à habitação), которые покрывают только 50% капитала (суммы задолженности), когда кредит запрашивают два человека.

Такая страховка дешевле – и этим, в основном, обусловлен ее выбор клиентами, но их не всегда предупреждают о том, что в случае смерти, несчастного случая или болезни/инвалидности одного из держателей полиса погашается только половина суммы задолженности. То есть остальные 50% капитала нужно будет выплачивать.

Согласно данным, собранным ComparaJá.pt, из примерно десяти тысяч клиентов, зарегистрированных в первом квартале с.г., только каждый третий проявил бдительность и оформил страховку с более полным покрытием.

По мнению Ассоциации по защите прав потребителей Deco, одна из причин такой ситуации - отсутствие информации. Организация полагает, что заключение договоров по такого типа продуктам должно производиться исключительно страховыми посредниками (mediadores de seguros), прошедшими соответствующее обучение, а не просто любым сотрудником у стойки банка.

«Если потребители будут лучше информированы - они смогут лучше позаботиться о своем будущем», - уверена Наталия Нунеш из отдела финансовой поддержки Deco.

Кроме того, отмечает Público, «данные с веб-сайта ComparaJá.pt показывают, что расходы на страхование, заключенное напрямую со страховыми компаниями, могут быть значительно меньше, чем при заключении страхового договора в банке».