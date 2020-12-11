Португалия: о чем португальцы спрашивают Google

«В разгар глобальной пандемии люди пытались понять, что происходит вокруг них, поэтому неудивительно, что коронавирус стал самым популярным запросом во всем мире в этом году. Очевидно, что и Португалия не была исключением», - сообщает Google.

Темы «коронавирус Португалии», «виртуальная школа», «коронавирус», «выборы в США», «Педро Лима», «социальное обеспечение онлайн», «классная комната», «DGS», «Zoom» и «Liga NOS» стали самыми популярными в этом году.

Среди прочих запросов выделялись «как печь хлеб», «как делать маски», «как работает временное увольнение» и «как надевать маску».

Среди международных главных героев были отмечены «Кавани», «Дональд Трамп», «Джо Байден» и «Изабель душ Сантуш», в то время как на национальном уровне выделялся португальский актер Педро Лима, умерший в июне.

Аргентинский футболист Диего Марадона также находится в списке топ-запросов.