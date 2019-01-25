Португалия: «Обедайте и ужинайте с нами»!

В частности, в этом году бренд намерен продвигать сельский туризм в деревнях не только Северного, но и Центрального региона и Алентежу с помощью отмеченного наградами проекта «Обедайте и ужинайте с нами» («Almoce e jante connosco»), привлекая «большее число зарубежных и местных туристов».

По словам Терезы Поузада, расширение программы по продвижению сельского туризма на большее количество португальских деревень станет возможным благодаря проекту «Обедайте и ужинайте с нами» («Almoce e jante connosco»), который недавно завоевал премию «Традиции EDP» с вручением денежного приза в 25 тыс. евро.

«В этом году мы хотим реализовать проект «Обедайте и ужинайте с нами» в двух деревнях в Центральном регионе и двух деревнях в Алентежу», - заявила Тереза Поузада в интервью агентству Lusa, отметив, что инициатива начнется уже в апреле в деревне Порту Карвоейру (Porto Carvoeiro), муниципалитет Санта-Мария-да-Фейра, обещая порадовать посетителей типичным блюдом, которое подают за столом жителей этого населенного пункта. Это жареная рыба-минога (lampreia).

Румяная картошка с тушеной свининой и хлебные лепешки «мигаш», блюдо из домашнего петуха с кровью и уксусом («кабидела»), козленок, запеченный в духовке, рагу из свиных ребер, стоимостью всегда 15 евро с человека - вот лишь некоторые из деликатесов, которые деревенские кулинары предложат туристам.

До сентября проект распространится на другие «пилотные» деревни, в частности, Тальяш (Talhas) в Маседу-де-Кавалейруш и Виларинью-де-Сан-Роке (Vilarinho de São Roque) в Албергария-а-Велья.

Все, кто желает насладиться деревенской трапезой, могут зарегистрироваться на сайте Aldeias de Portugal и на странице бренда в социальной сети Facebook.

Проект «Обедайте и ужинайте с нами» будет также рекламироваться на Лиссабонской туристической бирже (Bolsa de Turismo de Lisboa, BTL), которая пройдет в этом году с 13 по 17 марта. В рамках инициативы будет создана своего рода аллегория типичного португальского деревенского дома, где будет подаваться различные региональные деликатесы, «с целью продвижения менее известной Португалии».

Бренд Aldeias de Portugal, обладающий сетью из 83 португальских деревень, имеет 15-летний опыт работы. ««Обедайте и ужинайте с нами» - это лишь одна из инициатив этого бренда по содействию развитию внутренних регионов страны», - пояснила Тереза Поузада, отметив также проект «Há Festa na Aldeia» («В деревне - праздник»), поддержанный Ассоциацией сельского туризма и Ассоциациями местного развития, что является «еще одним примером, как можно «оживить» местность через ее жителей».

«Há Festa na Aldeia» возобновится в июне этого года и охватит восемь деревень, к примеру, Виларинью-де-Сан-Роке, Порту Карвоейру, Тальяш, Парадела (Миранду-ду-Дору), Бургу (Burgo) в Фелгейраш, Риу-де-Онор (Rio de Onor) в Брагансе. Инициатива продлится до октября.

Премия «Традиции EDP» поддерживает проекты по сохранению подлинных традиций португальской народной культуры, такие как «Обедайте и ужинайте с нами», который побуждает жителей деревень распахнуть двери своих домов для туристов и предложить попробовать традиционные блюда - как «способ уменьшить изоляцию населения и способстовать развитию внутренней части страны».