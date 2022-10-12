Португалия: объекты местной аренды пока не регистрируют

Среда, 12 Октябрь 2022 Португалия Португалия

Португалия: объекты местной аренды пока не регистрируют

В Порту приостанавливает регистрацию AL в историческом центре и районе Бонфим.

Муниципальное собрание Порту одобрило 10 октября приостановку новых регистраций местного жилья (AL) в историческом центре и районе Бонфим, при этом оппозиция считает, что решение запоздало.

«Сейчас, когда мы наблюдаем галопирующую инфляцию, начало приостановки выдачи новых лицензий создает несколько опасностей», - подчеркнул Родриго Пассуш, призвав исполнительную власть поторопиться с представлением проекта постановления.

При этом Руи Лаге, одобряя введение новых правил, подчеркнул, что AL был «очень важной движущей силой» для восстановления исторических центров городов, в частности, Порту, и «спасательным кругом» для многих семей.

Приостановление авторизации новых регистраций местных предприятий размещения в União de Freguesias de Cedofeita, St. Ildefonso, Sé, Miragaia, S. Nicolau, Vitoria и Bonfim имеют немедленное действие, вступив в силу 11 октября.

Приостановка будет действовать в течение шести месяцев, «с возможностью продления на такой же период или, в качестве альтернативы, если это произойдет раньше, до вступления в силу постановления».

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