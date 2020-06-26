Португалия: объем инвестиций по программе “золотой визы” растет

Несмотря на пандемию, объем инвестиций по программе “золотой визы” показывает рост. Май этого года стал одним из лучших во всей истории инвестиционной программы. Об этом сообщает издание Imovendo.

Больше всех инвестицией поступило от состоятельных граждан Китая и Бразилии. В программе также активно участвовали североамериканские, индийские и турецкие инвесторы. Согласно отчету, в большинстве случаев инвесторы стараются “обрести безопасные активы, защищенные от девальвации валюты, в то время как валюта стран их происхождения может обесцениваться, как, например, в случае с бразильским реалом”. По мнению экспертов, это открывает инвесторам “окно возможностей” и доступ к безопасному экономическому и политическому пространству.

Также активные инвестиции в Португалию связывают с тем, что цены на недвижимость не претерпели серьезных изменений.