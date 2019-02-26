Португалия: объем инвестиций за «золотые визы» сократился на 13,6%

Количество инвестиций от иностранцев, получивших «золотые визы» в январе 2019 года стало меньше на 13,6% по сравнению с январем 2018 года. Всего в прошлом месяце состоятельные иммигранты вложили в экономику страны 85,6 млн евро.

В прошлом году размер инвестиций составил 99 млн евро. Судя по данным миграционной службы SEF, сокращение наблюдалось и в декабре 2018 года — инвестиции уменьшились на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Также сообщается, что чаще всего основанием для получения вида на жительство была покупка недвижимости — 79 млн евро от всего объема инвестиций. Еще 6 млн евро вложенных в экономику страны не были связаны с покупкой квадратных метров.