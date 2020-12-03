Португалия: объем покупок в день Black Friday вырос на 10 процентов

Четверг, 03 Декабрь 2020 Португалия Португалия

Португалия: объем покупок в день Black Friday вырос на 10 процентов

По данным SIBS, в этом году в день Black Friday покупали на 10% больше, чем год назад.

Компания SIBS, которая управляет Multibanco и платежными терминалами в магазинах, пришла к выводу, что интернет-магазины приобретают все большее значение в общем объеме покупок. Эта тенденция особенно заметна в условиях текущей пандемии.

«В день Black Friday, 27 ноября, общая стоимость электронной коммерции в евро выросла на 10% по сравнению с 2019 годом», - говорится в сообщении SIBS.

Еще один показатель, подтверждающий этот рост, - это увеличение доли покупок онлайн в общем объеме покупок, который вырос с 13% в Black Friday в 2019 году до 16% в 2020 году, заявили в компании.

По данным SIBS, 27 ноября секторы «Игры, игрушки и уход за детьми», «Парфюмерия и косметика» и «Мода и аксессуары» стали победителями в покупках Black Friday.

SIBS также сообщила, что в день Black Friday пик покупок пришелся на 18:00, когда было зарегистрировано 119 покупок в секунду.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)