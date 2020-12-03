Португалия: объем покупок в день Black Friday вырос на 10 процентов

Компания SIBS, которая управляет Multibanco и платежными терминалами в магазинах, пришла к выводу, что интернет-магазины приобретают все большее значение в общем объеме покупок. Эта тенденция особенно заметна в условиях текущей пандемии.

«В день Black Friday, 27 ноября, общая стоимость электронной коммерции в евро выросла на 10% по сравнению с 2019 годом», - говорится в сообщении SIBS.

Еще один показатель, подтверждающий этот рост, - это увеличение доли покупок онлайн в общем объеме покупок, который вырос с 13% в Black Friday в 2019 году до 16% в 2020 году, заявили в компании.

По данным SIBS, 27 ноября секторы «Игры, игрушки и уход за детьми», «Парфюмерия и косметика» и «Мода и аксессуары» стали победителями в покупках Black Friday.

SIBS также сообщила, что в день Black Friday пик покупок пришелся на 18:00, когда было зарегистрировано 119 покупок в секунду.