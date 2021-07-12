Португалия: объем солнечной энергии увеличился на 26 процентов

Несмотря на глобальное падение потребления первичной энергии из-за пандемии, производство энергии из возобновляемых источников - ветра, солнца и воды - в прошлом году значительно увеличилось.

Об этом сообщает ежегодное исследование «BP Statistical Review of World Energy».

Относительно Португалии в отчете сообщается, что производство электроэнергии из возобновляемых источников в стране упало на 2,9% в 2020 году (с 18,6 до 18,1 ТВтч).

Исследование указывает на -9,8% производства электроэнергии за счет ветра в прошлом году, но падение в значительной степени компенсируется увеличением на 25,9% в части солнечной энергии и 12,5% в других возобновляемых источниках.

В последнем «Статистическом обзоре мировой энергетики BP» Португалия фигурирует как одна из восьми стран с наибольшими запасами лития - 60 тысяч тонн, что составляет 0,3% от общемировых запасов.

В прошлом году в стране было зафиксировано резкое падение потребления первичной энергии на 9,8% и -18,8% выбросов CO2 (с 50,7 млн ​​тонн в 2019 году до 41,3 млн тонн в 2020 году), что также превышает значения, зарегистрированные в Европе и в других странах мира.

Возобновляемые источники энергии (включая биотопливо, но исключая гидроэнергетику), таким образом, выросли на 9,7% в 2020 году, более медленными темпами, чем средний рост за последние 10 лет (13,4% в год), «но с абсолютным ростом в энергетическом выражении».