Португалия: объемы выбрасываемого мусора в Лиссабоне выросли

Об этом заявил мэр Лиссабона Фернандо Медина в эти выходные. Приезд туристов значительно усиливает давление на инфраструктуру города и это является постоянной "головной болью" властей города, подчеркнул мэр.

Чиновник также добавил, что уровень переработки мусора на протяжении последних 7 лет увеличивалось на 5% ежегодно, однако город должен адаптироваться к ныне создавшейся ситуации, когда туристов становится все больше и больше, пишет ru-portugal.com.