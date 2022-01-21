Португалия обгоняет Европу по уровню стресса

Исследование Eachnight показывает, что Португалия является третьей страной в Европе по уровню стресса, в основном из-за большого числа разводов и низкого процента занятого населения.

Португалия с рейтингом 77,13 балла уступает только Сербии и Латвии, говорится в исследовании Eachnight.

В дополнение к второму по величине уровню разводов в Европе , с 58,7 разводами на 100 браков, Португалия имеет один из самых низких уровней занятости на континенте: занято 56,1% населения.

Исследование, проведенное экспертами по сну из британской организации Everynight, оценило европейские страны по трем категориям, а именно финансовый, рабочий и личный стресс, чтобы выявить страны Европы, испытывающие наибольший и наименьший стресс.

Финансовый стресс измеряет такие факторы, как уровень бедности, средний доход от квартиры T1 и стоимость транспорта, в то время как рабочий стресс основан на уровне занятости, средней заработной плате, ежегодном отпуске и среднем времени в пути до работы.

Личный стресс рассчитывался с использованием количества разводов, случаев Covid-19, случаев депрессии, затрат на уход за детьми и уровня преступности.

У Сербии самый высокий балл ( 77,83 балла) , что делает ее страной с самым высоким уровнем стресса на континенте . Рейтинг Сербии обусловлен ее месячной зарплатой в размере 534,13 евро — третьей самой низкой в ​​Европе — и в то же время уровнем бедности в 23%, что является четвертым по величине на континенте.

С уровнем стресса 77,58 балла второй страной в Европе с самым высоким уровнем стресса для проживания является Латвия из-за уровня разводов, который выше среднего по Европе (45,7 разводов на 100 браков) и уровня занятости 61,6%, что является шестым самым низким показателем в Европе.

После Португалии в рейтинге самых стрессовых стран Европы следуют Греция и Испания (обе с 74 баллами), Италия (73,35 балла), Литва (71,11 балла), Болгария (71,09 балла) и Албания (70,88 балла).