Португалия: Óbidos Vila Natal

Четверг, 29 Ноябрь 2018 Португалия Португалия Португалия Досуг

Португалия: Óbidos Vila Natal

Посетите «рождественскую деревню» Обидуш и вы очутитесь в волшебном мире!

С приходом декабря городок Обидуш сияет иллюминацией и красками, превращаясь в место фантазии и мечты, где не только дети, но и взрослые могут пережить магические моменты во время бесчисленных игр и развлечений.

Домик деда Мороза, рождественский вертеп, представления, игры, ледяные площадки, надувные аттракционы... Короче говоря, вас ждёт море развлечений, которые доставят много веселья вам и вашей семье.

Время проведения: до 6 января

Место проведения: Óbidos

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