Португалия: облако пыли из пустыни Сахара пересекает страну

Пятница, 20 Май 2022 Португалия Португалия

Португалия: облако пыли из пустыни Сахара пересекает страну

Ожидается, что облако будет висеть над Южной и Центральной Европой до понедельника.

Это явление уже наблюдалось в Португалии в марте.

Облако пыли и песка из пустыни Сахара пересекает Европу и будет сконцентрировано над Португалией и Испанией в выходные дни.

Об этом сообщила 20 мая Европейская система мониторинга атмосферы Copernicus.

В середине марта в Западной Европе уже были большие облака пыли, а в этом году аналогичные облака из пустыни Сахара также пересекли Атлантический океан в Карибский бассейн.

Периоды засухи и усиление опустынивания повышают вероятность этих явлений, снижающих качество воздуха в пострадавших районах, особенно в случае низковысотных пылевых облаков.

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