Португалия: облако пыли из пустыни Сахара пересекает страну

Это явление уже наблюдалось в Португалии в марте.

Облако пыли и песка из пустыни Сахара пересекает Европу и будет сконцентрировано над Португалией и Испанией в выходные дни.

Об этом сообщила 20 мая Европейская система мониторинга атмосферы Copernicus.

В середине марта в Западной Европе уже были большие облака пыли, а в этом году аналогичные облака из пустыни Сахара также пересекли Атлантический океан в Карибский бассейн.

Периоды засухи и усиление опустынивания повышают вероятность этих явлений, снижающих качество воздуха в пострадавших районах, особенно в случае низковысотных пылевых облаков.