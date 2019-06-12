Португалия: обнаженный мотоциклист проехался по Лиссабону

Водители Лиссабона стали свидетелями необычного зрелища. По улице Avenida da Liberdade проехался обнаженный мужчина. Шлем на голове и шлепанцы на ногах — это все что было на мотоциклисте. Перфоманс сняли прохожие на камеру мобильного телефона. На кадрах видно, как мотоциклиста, который остановился на светофоре, разглядывают водители и пешеходы. Кто-то из мотоциклистов подъезжает к нему, чтобы пообщаться. Стоит отметить, что видео уже стало вирусным в соцсетях и собрало тысячи просмотров.

Португальские СМИ предполагают, что перфоманс мог быть связан с акцией World Naked Bike Ride. В ней участвуют велосипедисты, которые вышли на дороги голыми, чтобы привлечь внимание общественности к «уязвимости велосипедистов на дороге». Однако, является ли португальский голый перфоманс частью акции неизвестно.

Видеозапись можно посмотреть здесь.