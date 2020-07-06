Португалия: обновленные правила техосмотра автомобилей

Понедельник, 06 Июль 2020 Португалия

Португалия: обновленные правила техосмотра автомобилей

Грязная машина может стать причиной отказа в техосмотре.

С этого года автовладельцев ждут обновленные правила техосмотра. Соответствующий документ Института транспорта (Instituto da Mobilidade e dos Transportes) опубликован в государственной газете Diário da República в минувшую пятницу. Новые правила вступают в силу 1 ноября этого года.

Сообщается, что теперь центры технического осмотра будут предъявлять более строгие требования к автовладельцам. Так, например, количество пройденных километров будет соизмеряться с данными предыдущего осмотра, а грязный автомобиль может стать причиной отрицательного решения.

 «Каждый раз, когда грязный автомобиль осложняет осмотр инспектору, транспортное средство должно быть признано не прошедшим проверку, а инспектор обязан указать это в листе», - говорится в документе.

Если инспектор обнаружит, что с момента предыдущего осмотра у автомобиля меньше пройденных километров, эта информация будет зарегистрирована в документах, а автолюбителю может грозить обвинение в мошенничестве. Регистрировать будут и любые модификации транспортного средства. Удаление сажего фильтра будет грозить автолюбителю непрохождением ТО.

Новые стандарты также будут касаться и работы систем, которые до этого не оценивались, такие как гидроусилитель руля или электронная тормозная система.

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