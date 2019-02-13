Португалия: обновлены коэффициенты местоположения

Среда, 13 Февраль 2019 Португалия Португалия

Португалия: обновлены коэффициенты местоположения

«Финансы» намерены обновить коэффициенты местоположения (coeficientes de localização) объектов недвижимости.

Данные коэффициенты служат ориентиром для расчета налогооблагаемой кадастровой стоимости (valor patrimonial tributário), исходя из которой, в свою очередь, рассчитывается муниципальный налог на недвижимость (IMI), уплачиваемый ежегодно.

Эффект от изменения коэффициентов не будет автоматическим, но при проведении очередной оценки (avaliação) - что возможно раз в три года - это может повысить или, наоборот, понизить стоимость объектов недвижимости и, соответственно, IMI для оплаты.

Кодекс IMI предусматривает, что «Финансы» должны пересматривать коэффициенты местоположения каждые три года. Первый пересмотр был сделан в 2005 году.

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