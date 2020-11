Португалия: обновлены меры чрезвычайного положения

На заседании Совета министров 11 ноября были разъяснены некоторые из уже объявленных мер. Например, объявлено, что после 13:00 рестораны смогут доставлять товары на дом только в районах, наиболее подверженных риску заражения.

Что касается списка муниципалитетов, в которых введены ограничения, Антониу Кошта объявил, что 13 ноября в 00:00 семь районов выйдут из первоначального списка из 121 муниципалитета, но взамен с 16 ноября к этой группе присоединятся 77 областей: Abrantes, Águeda, Albergaria-a-Velha, Albufeira, Alcanena, Aljustrel, Almeida, Almeirim, Alvaiázere, Anadia, Ansião, Arcos de Valdevez, Arganil, Arronches, Boticas, Campo Maior, Cantanhede, Carrazeda de Ansiães, Castro Daire, Celorico da Beira, Coimbra, Condeixa-a-Nova, Coruche, Crato, Cuba, Elvas, Estarreja, Évora, Faro, Ferreira do Alentejo, Figueira de Castelo Rodrigo, Freixo de Espada à Cinta, Grândola, Ílhavo, Lagos, Lamego, Mangualde, Manteigas, Mealhada, Mêda, Mira, Miranda do Corvo, Miranda do Douro, Mirandela, Monforte, Montalegre, Montemor-o-Velho, Mora, Murtosa, Nelas, Oliveira do Bairro, Ourém, Pampilhosa da Serra, Penalva do Castelo, Penamacor, Penela, Ponte de Sor, Portalegre, Portimão, Proença-a-Nova, Reguengos de Monsaraz, Resende, Salvaterra de Magos, São Pedro do Sul, Sátão, Seia, Sousel, Tábua, Tavira, Torre de Moncorvo, Vagos, Vieira do Minho, Vila do Bispo, Vila Nova de Foz Côa, Vila Nova de Paiva, Vila Real de Santo António, Viseu.

В общей сложности чрезвычайное положение охватит уже 191 муниципалитет.

Следует напомнить, что чрезвычайное положение действует до 23:59 23 ноября, и не исключено, что срок будет продлен.