Португалия: оборот розничной торговли в ноябре вырос почти на 10 процентов

Согласно данным, опубликованным Национальным институтом статистики (INE), оборот увеличился на 9,9% в годовом исчислении, что на 6,6 процентных пункта (п.п.) выше, чем в предыдущем месяце.

Также за 11 месяцев года увеличились занятость, заработная плата и количество отработанных часов.

«Динамика сводного индекса в основном определялась группировкой непродовольственных товаров, которая изменилась с 4,4% в октябре до 14% в анализируемом месяце», - подчеркивает INE.

Группировка текстильных изделий, одежды, обуви и кожаных изделий была выделена, поскольку в ней наблюдалось ускорение примерно на 30 процентных пунктов.

Оборот продовольственных товаров вырос на 4,9%, что на 2,9 процентных пункта больше, чем в предыдущем месяце.

Что касается индекса занятости в розничной торговле, то в годовом исчислении рост составил 2,3% , что является синонимом ускорения, поскольку в октябре он увеличился на 2%.