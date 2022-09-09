Португалия: оборот в сфере услуг в июле вырос на четверть

«Индекс оборота в сфере услуг изменился с 20,8% в годовом исчислении в июне до 23,7% в анализируемом месяце», - говорится в заявлении INE.

Однако этот показатель без поправки на сезонность и календарные эффекты в июле показал рост в годовом исчислении на 22,4% против роста на 21,1% в предыдущем месяце.

Кроме того, INE упоминает, что следует выделить раздел «проживание, питание и тому подобное», темпы роста которого в годовом исчислении составили 62,3%, при этом соответствующий показатель на 3% выше, чем в период до пандемии.

«Кстати, июль 2022 года стал первым месяцем, когда на всех участках был зафиксирован уровень активности выше, чем февраль 2020 года, последний месяц перед пандемией», - подчеркивает INE.

Индексы занятости, заработной платы и отработанного времени, скорректированные с учетом календарных эффектов, продемонстрировали рост в годовом исчислении на 7,4%, 10,2% и 7,2% соответственно, при росте на 7,7%, 8,8% и 7,2% в июне в том же месяце.