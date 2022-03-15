Португалия: оборот в сфере услуг в январе вырос на 22,1 процента

Согласно данным, опубликованным Национальным институтом статистики (INE), индекс оборота услуг ускорился на 5,3 процентных пункта (пп) до номинального изменения в годовом исчислении на 22,1% в январе.

Согласно пресс-релизу об индексах объема бизнеса, занятости, вознаграждения и часов, отработанных в сфере услуг, INE подчеркивает «сильное восстановление в сфере размещения, ресторанов и т. д. с ростом на 71,3%».

Следует также отметить, что сильный рост индекса отражает базовые эффекты, так как в январе 2021 года изменение в годовом исчислении составило -16,4%.

Совокупный индекс остался выше, чем в допандемический период.