Португалия: оборудование для инвалидов и пожилых в метро Лиссабона

Четверг, 03 Октябрь 2019 Португалия Португалия

Португалия: оборудование для инвалидов и пожилых в метро Лиссабона

Новые лифты появятся уже в следующем году.

Представители метрополитена сообщили, что к 2023 году столичный метрополитен будет почти полностью оборудован для пожилых и инвалидов. В ближайшее время лифты появятся на станциях Colegio Militar, Cidade Universitaria, Rato и Entrecampos. Оборудование для пассажиров с ограниченными возможностями также появятся на станции Arroios.

Сейчас из 56 станций подземки только 36 имеют оборудование для людей с ограниченными возможностями. Однако, уже в следующем году ситуация изменится.

«В контексте улучшения доступности метрополитена планируется установить лифты на станциях Colegio Militar, Cidade Universitaria и Entrecampos. Работы, как ожидается, будут завершены в течение первого квартала 2020 года», - пояснили представители лиссабонского метро.

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