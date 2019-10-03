Португалия: оборудование для инвалидов и пожилых в метро Лиссабона

Представители метрополитена сообщили, что к 2023 году столичный метрополитен будет почти полностью оборудован для пожилых и инвалидов. В ближайшее время лифты появятся на станциях Colegio Militar, Cidade Universitaria, Rato и Entrecampos. Оборудование для пассажиров с ограниченными возможностями также появятся на станции Arroios.

Сейчас из 56 станций подземки только 36 имеют оборудование для людей с ограниченными возможностями. Однако, уже в следующем году ситуация изменится.

«В контексте улучшения доступности метрополитена планируется установить лифты на станциях Colegio Militar, Cidade Universitaria и Entrecampos. Работы, как ожидается, будут завершены в течение первого квартала 2020 года», - пояснили представители лиссабонского метро.