Португалия: Обращение Посла к соотечественникам по случаю Дня России

Наша страна – суверенное, демократическое и правовое государство, динамично развивающееся и успешно преодолевающее вызовы современности.

Россия – активный и авторитетный участник международной жизни. Без нее не обходится решение сложнейших глобальных и региональных проблем. Крайне важна и востребована ее традиционно конструктивная роль в поддержании мира и стабильности, продвижении объединительной повестки дня.

Уважаемые соотечественники, ваши личные усилия в распространении в Португалии объективной информации о России как путем организации ярких культурных мероприятий, так и в рамках образовательно-просветительской, медийной деятельности имеют особое значение. Вы помогаете защищать историческую правду, укреплять позиции русского языка, открывать новые грани российско-португальского сотрудничества.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, а нашей великой и доблестной Родине, которую любим и которой гордимся, – мира и процветания!