Португалия: общая сумма штрафов выросла на четверть

Однако это не предел. Правительство устанавливает цель: в 2023 году собрать с нарушителей 135,8 млн евро.

С начала года до конца апреля португальское государство собрало 30,8 млн евро в виде штрафов за нарушение Правил дорожного движения , согласно последнему сводному отчету об исполнении бюджета, опубликованному Генеральным управлением бюджета (DGO).

Сумма представляет собой увеличение более чем на 26% по сравнению с тем же периодом прошлого года, когда было собрано 24,3 миллиона евро.

Правительство ожидает, что в государственном бюджете на 2023 год будет собрано 135,8 млн евро штрафами, что будет самой высокой бюджетной суммой за последние пять лет, даже превысив 91,4 млн евро, собранные в 2019 году.

Радары безопасности дорожного движения и контроль скорости в Лиссабоне принесли государству 8,2 млн евро штрафа.

В период с июня 2022 года по 23 мая текущего года было зарегистрировано 363 942 правонарушения, в среднем 1019 штрафов в день и в среднем 42 штрафа в час.

Штрафы за нарушение Правил дорожного движения составляют лишь малую часть от накопленной суммы сборов, штрафов и других пеней, которая с начала года составила 357,3 млн евро.

Государственные налоговые поступления в апреле выросли на 23,8%, составив 3,6 млрд евро.