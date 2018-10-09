Португалия: обвинения против Криштиану Роналду

Вторник, 09 Октябрь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: обвинения против Криштиану Роналду

Ведущий форвард сборной Португалии и итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду снова обвиняется в насильственных действиях.

Третья предполагаемая жертва известного футболиста связалась с адвокатом Кэтрин Майорги, после признаний которой полиция завела первое дело.

Юриста Лэсли Стовелл цитирует британское издание The Sun. Днем ранее адвокат сообщила о второй пострадавшей, которая, якобы, поделилась с правоохранителями Лас-Вегаса подробностями случившегося, пишет vesti.ru.

Теперь в "деле об изнасиловании" появилась и новая жертва. По словам Стовелл, ей известен в подробностях этот третий случай насилия со стороны Роналду: все, якобы, случилось в 2009 году, и, как и в ситуации с Майоргой, в результате футболист пошел на мировое соглашение с девушкой. Имя ее пока неизвестно общественности.

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