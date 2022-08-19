Португалия: объявлены тендеры на управление двумя казино

Тендеры на концессии казино в Фигейра-да-Фож и Эшториле уже открыты.

Они предусматривают договорные отношения сроком на 15 лет с возможностью продления еще на пять лет. Конкурс допускает участие международных операторов.

В середине мая Министерство экономики объявило о начале международного открытого тендера. Только спустя более чем три месяца заявки были открыты.

Критерии для присуждения предложений включают такие факторы, как определение процента, взимаемого с валового дохода от управляемых игр (50%), величина фиксированного годового взноса (30%) и минимальная сумма переменного годового взноса (20%).

Предложения должны быть представлены до конца 16 сентября, через 30 дней после даты отправки объявления для публикации в Diário da República (16 августа).

Срок действия текущих концессионных договоров для двух казино истек в конце 2020 года, но был продлен еще на два года из-за последствий пандемии.

Концессия казино в Эшториле находится в руках Estoril Sol; игровая комната в Фигейра-да-Фош принадлежит компании Amorim Turismo.