Португалия обязалась полностью перейти на возобновляемую энергию

Четверг, 21 Сентябрь 2023 Португалия Португалия

Португалия обязалась полностью перейти на возобновляемую энергию

Президент сообщил, что к 2030 году страна достигнет 100% производства электроэнергии из возобновляемых источников.

Марселу Ребелу де Соуза принял участие в Саммите по климатическим амбициям в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке и в своем выступлении осветил меры, принятые в Португалии для борьбы с изменением климата.

Говоря об обязательствах Португалии, глава государства заявил, что страна «ожидает, что через четыре года, до 2026 года, достигнет 80% возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии, а в 2030 году - 100% возобновляемых источников энергии».

Эти планы были высоко оценены экологической ассоциацией Zero.

«Прежде всего, Zero аплодирует обязательствам Португалии», — говорится в заявлении экологической ассоциации, подчеркивая, что обязательство по достижению 100% электроэнергии из возобновляемых источников в 2030 году должно быть обновлено в окончательной версии Национального энергетического плана и климата: его предварительная версия июня 2023 года указывала на 90%.

В своем заявлении Zero также приветствует ожидание климатической нейтральности с 2050 по 2045 год.

В выступлении Марселу в ООН президент также попросил «больше амбиций и доверия в отношении действий по борьбе с изменением климата».

В дополнение к ожиданиям Марселу Ребелу де Соуза также объявил, что Португалия «удвоит свои инвестиции в науку и технологии, применяемые на море».

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)