Португалия обязалась полностью перейти на возобновляемую энергию

Марселу Ребелу де Соуза принял участие в Саммите по климатическим амбициям в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке и в своем выступлении осветил меры, принятые в Португалии для борьбы с изменением климата.

Говоря об обязательствах Португалии, глава государства заявил, что страна «ожидает, что через четыре года, до 2026 года, достигнет 80% возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии, а в 2030 году - 100% возобновляемых источников энергии».

Эти планы были высоко оценены экологической ассоциацией Zero.

«Прежде всего, Zero аплодирует обязательствам Португалии», — говорится в заявлении экологической ассоциации, подчеркивая, что обязательство по достижению 100% электроэнергии из возобновляемых источников в 2030 году должно быть обновлено в окончательной версии Национального энергетического плана и климата: его предварительная версия июня 2023 года указывала на 90%.

В своем заявлении Zero также приветствует ожидание климатической нейтральности с 2050 по 2045 год.

В выступлении Марселу в ООН президент также попросил «больше амбиций и доверия в отношении действий по борьбе с изменением климата».

В дополнение к ожиданиям Марселу Ребелу де Соуза также объявил, что Португалия «удвоит свои инвестиции в науку и технологии, применяемые на море».