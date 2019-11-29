Португалия обыграла Сенегал по пляжному футболу

Четвертьфинальная встреча в Асунсьоне завершилась со счетом 4:2 в пользу португальцев, пишет РИА Новости.

Сборная Португалии в 1/2 финала встретится с победителем противостояния между командами Японии и Уругвая. За вторую путевку в финал сборная России поспорит с победителем встречи между командами Италии и Швейцарии.