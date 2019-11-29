Португалия обыграла Сенегал по пляжному футболу

Пятница, 29 Ноябрь 2019 Португалия Португалия

Португалия обыграла Сенегал по пляжному футболу

Сборная Португалии победила команду Сенегала и пробилась в полуфинал чемпионата мира по пляжному футболу, который проходит в Парагвае.

Четвертьфинальная встреча в Асунсьоне завершилась со счетом 4:2 в пользу португальцев, пишет РИА Новости.

Сборная Португалии в 1/2 финала встретится с победителем противостояния между командами Японии и Уругвая. За вторую путевку в финал сборная России поспорит с победителем встречи между командами Италии и Швейцарии.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)