Португалия: объёмы выращивания авокадо в Алгарве выросли

Среда, 18 Декабрь 2019 Португалия Португалия

Португалия: объёмы выращивания авокадо в Алгарве выросли

Микроклимат Алгарве и возросший спрос на авокадо значительно стимулируют производство субтропических фруктов в регионе.

Почти вся продукция, производимая в Алгарве, экспортируется в другие европейские страны объёмы её производства значительно растут. В Алгарве на данный момент имеют место 1500 гектаров полей авокадо, распределенных на 180 фермах, пишет ТАСС.

На данный момент задачей португальских фермеров, занимающихся данным бизнесом,  является удовлетворение рыночного спроса, так как в последние годы наблюдался «экспоненциальный рост потребления» авокадо в Северной и Центральной Европе.

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