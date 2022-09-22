Португалия: один день без авто экономит 5 процентов топлива

Четверг, 22 Сентябрь 2022 Португалия Португалия

Португалия: один день без авто экономит 5 процентов топлива

Во Всемирный день без автомобиля министр окружающей среды предложил членам правительства использовать экологичные средства передвижения.

Один день в неделю без автомобилей сэкономит от 3% до 5% дизельного топлива и бензина, потребляемых в городских районах, говорится в исследовании, процитированном экологической ассоциацией Zero.

Что касается Всемирного дня без автомобиля, а также Европейского дня без автомобиля, который отмечается 22 сентября и направлен на повышение осведомленности о необходимости сокращения дорожного движения в городах, ассоциация сообщает, что 62% людей в европейских городах поддерживают идею одного дня без автомобиля в неделю.

Исследование проводилось в рамках кампании Clean Cities Campaign, европейского консорциума, частью которого является Zero.

Ассоциация напоминает о нынешнем энергетическом кризисе в Европе, чтобы сказать, что «необходимо срочно снизить зависимость континента от нефти и газа», и добавляет, что день в неделю без автомобилей будет иметь основополагающее значение для энергосбережения.

Дни без автомобилей, говорит Zero, не требуют новой инфраструктуры, сложных правил или больших затрат, а также позволяют улучшить качество воздуха.

Ассоциация рекомендует городам в целом ввести дни недели без автомобилей и продвигать общественный транспорт при поддержке правительства, которое должно улучшить и уплотнить расписание.

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