Португалия одна из худших в ЕС по производительности труда

В конце 2022 года производительность труда в Португалии соответствовала 72% от уровня, зафиксированного в Еврозоне.

Это означает, что в среднем производительность на одного работника на 28% ниже, чем в среднем по странам в зоне единой валюты.

Хуже только греки и словаки, которые, по данным Евростата , имели в 2022 году производительность труда 66% и 71% соответственно от Еврозоны.

Эта реальность не нова. В течение как минимум 10 лет Португалия оставалась в хвосте производительности в пространстве единой валюты.

Согласно данным Статистического бюро Европейского союза, в 2016 году Португалия даже имела более высокий уровень производительности труда, чем текущий , что соответствует 72,8% от среднего показателя по Еврозоне, и сумела опередить пять стран Еврозоны.

За шесть лет ее обогнали три прибалтийские страны (Эстония, Латвия и Литва), а в контексте Евросоюза - Хорватия (вступившая в этом году в еврозону), Румыния и Польша.