Португалия: одна из самых дешевых стран для отпуска

Эксперты подсчитали, сколько стоит двухнедельный отпуск с перелетом на двоих.

Самыми дешевыми местам для отдыха оказались Беларусь, Молдова и Абхазия.

Так, в Беларуси, которая лидирует в рейтинге, можно отдохнуть за 1376 долларов. Отдых в Молдове обойдется в 1438 долларов. Поездка в Абхазию будет стоить 1,5 тысячи долларов, пишет mir24.tv.

В топ-10 также вошли Армения, Грузия, Индия, Венгрия, Турция, Словакия, Азербайджан.

Провести отпуск бюджетно можно и в некоторых экзотических странах. Кроме Индии, где можно отдохнуть за 1594 доллара, это также Непал (стоимость путешествия – 1747 долларов), Вьетнам (1980 долларов), Шри-Ланка (2071 доллар), Индонезия (2201 доллар), Танзания (2704 доллара).

Среди европейских стран, доступный отдых в Венгрии, Польше, Португалии и Греции.

Стоимость путешествия на две недели рассчитали из цены авиабилетов, жилья и суммы расходов на месте.