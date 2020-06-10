Португалия – одна из самых миролюбивых стран

акой прогноз содержится в опубликованном в среду ежегодном докладе

Института экономики и мира, который анализирует ситуацию в 163 государствах,

где проживает 99,7% населения планеты.

Самой миролюбивой страной мира в рейтинге остается Исландия, сохраняющая

за собой первую строчку с 2008 года. За ней в первой пятерке следуют Новая

Зеландия, Португалия, Австрия и Дания, позиции которых также не изменились.

Россия оказалась ниже других стран Европы и соседствует с такими

государствами, как Пакистан, Северная Корея, Конго, Сомали, Йемен.

Повышение индекса миролюбия отмечено в 81 стране, а ухудшение - в 80.

Улучшение показателей в целом ряде стран связано с сокращением числа жертв

терактов. Как подчеркивают авторы доклада, этот показатель снижается в мире

уже четыре года подряд и за это время упал на 75%.

Институт экономики и мира является аналитическим центром, который

занимается изучением мирной обстановки и ее оценкой с точки зрения

экономики. Как отмечают в институте, результаты его исследований

используются правительствами, научными учреждениями, аналитическими

центрами, неправительственными и межправительственными организациями,

такими как Организация экономического сотрудничества и развития, Секретариат

Содружества, Всемирный банк, а также ООН. Институт входит в список 15

наиболее эффективных аналитических центров в мире.

Исследовательский центр основан в 2007 году предпринимателем Стивом

Киллелеа. Его представительства расположены в Сиднее, Нью-Йорке и Мехико.