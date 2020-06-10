Португалия – одна из самых миролюбивых стран
В пятерку самых миролюбивых стран вошли Исландия, Новая Зеландия, Португалия, Австрия и Дания.
акой прогноз содержится в опубликованном в среду ежегодном докладе
Института экономики и мира, который анализирует ситуацию в 163 государствах,
где проживает 99,7% населения планеты.
Самой миролюбивой страной мира в рейтинге остается Исландия, сохраняющая
за собой первую строчку с 2008 года. За ней в первой пятерке следуют Новая
Зеландия, Португалия, Австрия и Дания, позиции которых также не изменились.
Россия оказалась ниже других стран Европы и соседствует с такими
государствами, как Пакистан, Северная Корея, Конго, Сомали, Йемен.
Повышение индекса миролюбия отмечено в 81 стране, а ухудшение - в 80.
Улучшение показателей в целом ряде стран связано с сокращением числа жертв
терактов. Как подчеркивают авторы доклада, этот показатель снижается в мире
уже четыре года подряд и за это время упал на 75%.
Институт экономики и мира является аналитическим центром, который
занимается изучением мирной обстановки и ее оценкой с точки зрения
экономики. Как отмечают в институте, результаты его исследований
используются правительствами, научными учреждениями, аналитическими
центрами, неправительственными и межправительственными организациями,
такими как Организация экономического сотрудничества и развития, Секретариат
Содружества, Всемирный банк, а также ООН. Институт входит в список 15
наиболее эффективных аналитических центров в мире.
Исследовательский центр основан в 2007 году предпринимателем Стивом
Киллелеа. Его представительства расположены в Сиднее, Нью-Йорке и Мехико.