Португалия – одна из самых «зеленых» стран Европы

Оценка проводилась по шести категориям: мусорные отходы, энергия, качество воздуха, парниковые газы, пресная вода и натуральные земли. Первые три места в списке заслужено заняли Швеция, Норвегия и Исландия.

Персональный финансовый веб-сайт NimbleFins, который занимается исследованиями по различным темам, определил, какие государства Европейского союза являются самыми экологичными. Для этого NimbleFins проанализировал информацию об окружающей среде, предоставленную Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), European Environmental Agency и Eurostat.

Португальские показатели находятся в верхней части по каждой из категорий, наивысшие оценки заслужили качество воздуха и энергия.

Страна получает 30% потребляемой энергии из возобновляемых источников, что превышает средний показатель по Европе – 25%. Невозобновляемое энергопотребление составляет 1.7 тонны нефти на душу населения – это меньше среднестатистического показателя по ЕС (2.8 тонны).

Качество воздуха определяется концентрацией PM2.5 (частицы загрязнения, диаметр которых меньше 2.5 мкм) на 1 м3. Португалия заняла 6 место со значением 7.9 мкг на 1 м3, но даже такое показатель лучше среднего европейского – 12.3 мкг.